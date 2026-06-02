Supermicro espande la sua leadership nel rack per IA con la piattaforma AMD Helios accelerando l’implementazione e l’efficienza operativa

Da corrieretoscano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Supermicro ha annunciato il lancio della piattaforma AMD Helios, un rack dedicato all’intelligenza artificiale. La nuova soluzione promette di migliorare l’implementazione e l’efficienza operativa nei data center. La piattaforma combina hardware di ultima generazione con capacità ottimizzate per applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento a San Jose. La società ha sottolineato come questa espansione rafforzi la sua posizione nel settore dei rack per IA.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SAN JOSE, California e TAIPEI, 2 giugno 2026 PRNewswire — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, imprese, storage e 5GEdge con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), in collaborazione con AMD, presenterà la piattaforma AMD Helios su scala rack di nuova generazione a Computex. Progettata per l’era dell’IA agentica, Helios consente a ai fornitori di servizi cloud (CSP), NeoCloud, hyperscaler e aziende di eseguire carichi di lavoro con IA su larga scala, tra cui IA sovrana, addestramento LLM, inferenza e fine-tuning, con efficienza e scalabilità senza pari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

supermicro espande la sua leadership nel rack per ia con la piattaforma amd helios accelerando l8217implementazione e l8217efficienza operativa
© Corrieretoscano.it - Supermicro espande la sua leadership nel rack per IA con la piattaforma AMD Helios, accelerando l’implementazione e l’efficienza operativa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Supermicro's Intermediate Server Rack System the B300

Video Supermicro's Intermediate Server Rack System the B300

Notizie e thread social correlati

Supermicro accelera i tempi di implementazione attraverso le nuove soluzioni server aziendali Gold SeriesUna nuova linea di server aziendali è stata presentata, con l’obiettivo di ridurre i tempi di installazione per le aziende.

Supermicro e Verda forniscono un’infrastruttura cloud per l’IA sostenibile e full-stack per i carichi di lavoro IA di nuova generazioneSupermicro e Verda hanno annunciato la fornitura di un’infrastruttura cloud full-stack dedicata ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web