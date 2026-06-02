Supermicro ha annunciato il lancio della piattaforma AMD Helios, un rack dedicato all’intelligenza artificiale. La nuova soluzione promette di migliorare l’implementazione e l’efficienza operativa nei data center. La piattaforma combina hardware di ultima generazione con capacità ottimizzate per applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento a San Jose. La società ha sottolineato come questa espansione rafforzi la sua posizione nel settore dei rack per IA.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SAN JOSE, California e TAIPEI, 2 giugno 2026 PRNewswire — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, imprese, storage e 5GEdge con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), in collaborazione con AMD, presenterà la piattaforma AMD Helios su scala rack di nuova generazione a Computex. Progettata per l’era dell’IA agentica, Helios consente a ai fornitori di servizi cloud (CSP), NeoCloud, hyperscaler e aziende di eseguire carichi di lavoro con IA su larga scala, tra cui IA sovrana, addestramento LLM, inferenza e fine-tuning, con efficienza e scalabilità senza pari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Supermicro espande la sua leadership nel rack per IA con la piattaforma AMD Helios, accelerando l’implementazione e l’efficienza operativa

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Supermicro's Intermediate Server Rack System the B300

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