Supermicro ha annunciato una collaborazione con Arm per sviluppare infrastrutture a livello di rack progettate per l’intelligenza artificiale aziendale. Questi sistemi sono caratterizzati da un’alta efficienza energetica, destinati a supportare applicazioni di IA agentica. La partnership mira a offrire soluzioni più performanti e sostenibili per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale. La presentazione ufficiale di queste infrastrutture è prevista per il secondo trimestre del 2026.

SAN JOSE, California e TAIPEI, 2 giugno 2026 PRNewswire — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, imprese, storage, 5GEdge con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi una nuova classe di soluzioni incentrate sull’IA con CPU Arm® AGI. Le crescenti esigenze di calcolo dell’IA agentica moderna richiedono una nuova classe di infrastrutture su scala rack che massimizzi le prestazioni di calcolo entro i limiti di potenza e l’ingombro fisico dei data center aziendali. Le nuove soluzioni di Supermicro sono progettate per supportare la rapida crescita dell’IA agentica, offrendo prestazioni, efficienza e densità che massimizzano l’economicità delle implementazioni su scala rack, supportate dalle funzionalità DCBBS end-to-end di Supermicro che riducono i tempi di messa online. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Supermicro collabora con Arm per offrire una nuova classe di infrastrutture a livello di rack ad alta efficienza energetica per l’IA agentica aziendale

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