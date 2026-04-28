Supermicro ha annunciato l’ampliamento della gamma di soluzioni Data Center Building Block, introducendo piattaforme basate su architettura Arm e sistemi compatibili con Open Compute Project (OCP). Questi nuovi sistemi sono progettati per supportare le infrastrutture di intelligenza artificiale di ultima generazione. L’azienda ha comunicato che queste novità sono state presentate durante un evento a San Jose, in California, il 28 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SAN JOSE, California, 28 aprile 2026 PRNewswire — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per AI, Enterprise, Storage e 5GEdge, ha annunciato oggi l’espansione del proprio portafoglio Data Center Building Block Solutions (DCBBS) con nuove piattaforme server basate su Arm®, alimentate dalla nuova CPU Arm AGI, e nuove offerte di rack conformi a Open Compute Project (OCP) ORv3. Supermicro guida il settore con oltre 20 sistemi OCP Inspired™, che incorporano varie tecnologie e formati OCP per semplificare le implementazioni di data center aperti. “Supermicro continua a far progredire le proprie DCBBS con un portafoglio ampliato di piattaforme basate su Arm e sistemi OCP per AI e HPC di nuova generazione”, ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Supermicro amplia la flessibilità delle Data Center Building Block Solutions® con piattaforme basate su Arm e sistemi OCP per infrastrutture AI di nuova generazione

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