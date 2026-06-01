Il 2 giugno 2026, molti supermercati e centri commerciali in Lombardia e a Milano resteranno aperti, consentendo di fare la spesa durante la Festa della Repubblica. La maggior parte delle strutture della grande distribuzione manterrà regolarmente i propri orari di apertura anche in questa giornata. Non sono stati segnalati chiusure straordinarie o limitazioni di orario per le attività commerciali durante questa festività.

Milano, 1 giugno 2026 – Dalla grande distribuzione ai centri commerciali, la maggior parte dei punti vendita in Lombardia e a Milano resterà aperta anche martedì 2 giugno 2026, giorno della Festa della Repubblica. Molti lombardi trascorreranno la giornata tra eventi, gite fuori porta, pranzi in famiglia e grigliate, ma per eventuali necessità dell’ultimo momento non mancheranno supermercati operativi in tutta la regione, seppur con orari festivi e differenze tra insegne e singole sedi. Come avviene nelle principali ricorrenze nazionali, gran parte della grande distribuzione garantirà l’apertura con orari simili a quelli domenicali. Restano però frequenti variazioni locali, con riduzioni di orario o programmazioni diverse a seconda dei singoli punti vendita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Supermercati aperti il 2 giugno 2026 in Lombardia: dove fare la spesa durante la Festa della Repubblica

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