Una nuova foto condivisa da James Gunn offre un primo sguardo all'equipaggiamento di Lex Luthor nel sequel, anticipando un ruolo molto più attivo dello storico nemico di Superman interpretato da Nicholas Hoult. James Gunn ha mostrato dal set di Man of Tomorrow quella che potrebbe essere una delle immagini più attese dai fan DC: la prima occhiata alla leggendaria armatura da battaglia di Lex Luthor. Lo scatto anticipa un cambiamento importante per il villain interpretato da Nicholas Hoult, che nel nuovo capitolo dedicato a Superman sembra pronto ad abbandonare il ruolo di semplice burattinaio nell'ombra per trasformarsi in una minaccia capace di affrontare direttamente l'Uomo d'Acciaio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman, la prima immagine di Man of Tomorrow svela l'iconica armatura di Lex Luthor

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SUPERMAN MAN OF TOMORROW: James Gunn Teased MARTIAN MANHUNTER For DCU

Notizie e thread social correlati

Supergirl tornerà ufficialmente in Superman: Man Of Tomorrow, arriva la conferma di James GunnSupergirl tornerà nel secondo capitolo della saga di Superman diretto da James Gunn.

Superman, la sorpresa dal set di Man of Tomorrow: svelato il ritorno di un personaggio amatissimoIl regista ha condiviso immagini dal set del sequel di Superman, rivelando che uno dei personaggi più amati tornerà nella storia.

Temi più discussi: Nicholas Hoult è Lex Luthor in armatura: James Gunn svela la prima foto ufficiale di Man of Tomorrow; Superman, svelata la prima immagine del sequel. E farà impazzire i fan di.. Lex Luthor!; Superman: Man of Tomorrow, la prima immagine del cinecomic; Man of Tomorrow, Lex Luthor indossa l'iconico Warsuit nella prima foto dal set!.

Superman, la prima immagine di Man of Tomorrow svela l'iconica armatura di Lex LuthorUna nuova foto condivisa da James Gunn offre un primo sguardo all'equipaggiamento di Lex Luthor nel sequel, anticipando un ruolo molto più attivo dello storico nemico di Superman interpretato da Nicho ... movieplayer.it

Superman: Man of Tomorrow, la prima immagine del cinecomicJames Gunn lo ha fatto di nuovo, e stavolta ha alzato l'asticella: direttamente da Atlanta - o come scrive, Live dal set - è lui a pubblicare sui propri ... ciakmagazine.it