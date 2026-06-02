Superlega Ishikawa out ed Henno in | come cambia il reparto schiacciatori della Sir

Notizia in breve

Yuki Ishikawa ha lasciato la squadra di Perugia e si trasferirà in Turchia per giocare con lo Ziraat di Ankara. Al suo posto, nella rosa, entrerà Henno come nuovo schiacciatore. La squadra ha annunciato ufficialmente il cambio nel reparto dei giocatori di ruolo, con l’obiettivo di rafforzare la formazione per le prossime competizioni.