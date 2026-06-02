Superlega Ishikawa out ed Henno in | come cambia il reparto schiacciatori della Sir
Yuki Ishikawa ha lasciato la squadra di Perugia e si trasferirà in Turchia per giocare con lo Ziraat di Ankara. Al suo posto, nella rosa, entrerà Henno come nuovo schiacciatore. La squadra ha annunciato ufficialmente il cambio nel reparto dei giocatori di ruolo, con l’obiettivo di rafforzare la formazione per le prossime competizioni.
L'inizio del mese di giugno ha riservato al pubblico della Sir Susa Scai Perugia il congedo ufficiale di Yuki Ishikawa, che volerà in Turchia per giocare con lo Ziraat di Ankara.C'è però l'identikit del probabile sostituto che, come ha lasciato intendere il presidente Gino Sirci ad un'intervista. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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