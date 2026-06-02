Sono stati diffusi i nuovi poster ufficiali di Supergirl, il film del cinecomic DC in uscita. I poster mostrano i personaggi principali e alcuni dettagli sui loro costumi e caratteristiche. La promozione visiva si concentra sulla protagonista e sugli altri membri del cast. La data di uscita del film non è stata ancora annunciata, ma il materiale promozionale aumenta l’attenzione sulla pellicola. Nessun dettaglio sulla trama o sui ruoli specifici dei personaggi è stato comunicato finora.

I nuovi poster focalizzano l’attenzione sull’estetica dei singoli protagonisti, aumentando l’entusiasmo dei fan dopo il rilascio del recente trailer ufficiale. Questo materiale promozionale segue a brevissima distanza un’altra grande sorpresa visiva regalata agli appassionati: la diffusione della prima immagine ufficiale dal set di Superman Man of Tomorrow, in cui il regista James Gunn ha mostrato l’iconica armatura da battaglia verde e viola che sarà indossata da Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. I due film, pur mantenendo una forte identità autoriale autonoma, si muovono in perfetta sinergia per gettare le basi del nuovo grande mosaico multimediale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Supergirl: i nuovi character poster accendono l’attesa per il cinecomic DC

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