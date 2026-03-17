I character poster di Dune Parte 3 mostrano l’aspetto dei protagonisti e confermano il ruolo di Pattinson nel film di Denis Villeneuve, che sarà distribuito nei cinema americani a dicembre. La pellicola, tratta dai romanzi di Frank Herbert, arriverà sul grande schermo nello stesso periodo di Avengers: Doomsday. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e la promozione si concentra sull’immagine dei personaggi principali.

Il nuovo film diretto da Denis Villeneuve tratto dai romanzi di Frank Herbert arriverà nei cinema americani a dicembre, scontrandosi con Avengers: Doomsday. In attesa del primo trailer, online sono stati condivisi i character poster di Dune Parte 3, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve che debutterà nelle sale americane il 18 dicembre. Le immagini svelano il look di alcuni dei protagonisti, confermando anche il ruolo assegnato a Robert Pattinson. I character poster dei protagonisti Le locandine dell'atteso sequel ritraggono così Timothée Chalamet e Zendaya, protagonisti fin dal primo capitolo della storia nei panni di Paul Atreides e Chani, Anya Taylor-Joy nel ruolo di Alia e Robert Pattinson che sarà il villain Scytale e che ha parlato in modo entusiastico dell'esperienza vissuta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dune Parte 3: i character poster svelano il look dei protagonisti e confermano il ruolo di Pattinson

Articoli correlati

One Piece 2: i character poster de Il Cappello di paglia svelano una nuova reclutaMentre i Pirati di Cappello di Paglia si preparano a salpare verso mari inesplorati, nei poster dedicati agli amati personaggi della serie Netflix...

Dune 3, Robert Pattinson: "Ho vissuto sul set un'esperienza irripetibile"La star del cinema ha condiviso le emozioni provate durante i ciak nel deserto per realizzare il film diretto da Denis Villeneuve.

Una selezione di notizie su Dune Parte

Temi più discussi: Dune: Parte 3, le ultime novità scateneranno il Lisan al-gaib che è in voi!; Dune: Parte 3 – Il trailer è in arrivo, i nuovi poster svelano i protagonisti del film; Dune Parte 3: i character poster svelano il look dei protagonisti e confermano il ruolo di Pattinson; Dune: Parte 3, Rebecca Ferguson conferma un dettaglio chiave su Lady Jessica.

Dune Parte 3: i character poster svelano il look dei protagonisti e confermano il ruolo di PattinsonIl nuovo film diretto da Denis Villeneuve tratto dai romanzi di Frank Herbert arriverà nei cinema americani a dicembre, scontrandosi con Avengers: Doomsday. movieplayer.it

Timothée Chalamet nella prima foto di Dune: Parte 3Timothée Chalamet ha svelato le prime immagini di Dune: Parte 3, l'epico capitolo finale della trilogia fantascientifica di Denis Villeneuve. cinefilos.it

Primo sguardo al ritorno su Arrakis Timothée Chalamet appare nella prima foto di Dune: Parte 3. Scopri tutto > https://www.cinefilos.it/cinema-news/2026/timothee-chalamet-nella-prima-foto-di-dune-parte-3-699564 #Dune3 #timothychalamet #Dune #Cinem - facebook.com facebook

Robert Pattinson e Zendaya sono tra i protagonisti di tre film in uscita di quest’anno: - The Drama di Kristoffer Borgli - The Odyssey di Christopher Nolan - Dune: Parte 3 di Denis Villeneuve x.com