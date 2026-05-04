È stato annunciato che il nuovo film del DC Universe dedicato a Supergirl avrà una durata inferiore rispetto a molte produzioni recenti, aggirandosi intorno ai 90 minuti. La notizia arriva dopo che il film su Superman aveva superato le due ore di proiezione. Questa scelta rende il cinecomic tra i più brevi degli ultimi anni, con una durata che si colloca sotto la media delle uscite del genere negli ultimi tempi.

Dopo le oltre due ore di durata di Superman, questo nuovo film del DC Universe sarà un po' più corto e in netta controtendenza con i film di questo genere usciti al cinema in questi anni Dopo il Superman uscito nel 2025, Supergirl è il nuovo film DC Universe ad arrivare nelle sale cinematografiche ma diversamente dal suo predecessore avrà una durata decisamente più breve. Non solo, in netta controtendenza rispetto ai cinecomic standard, il film con Milly Alcock diretto da Craig Gillespie sarà uno dei più corti usciti negli ultimi anni nelle sale. Svelata la durata decisamente breve di Supergirl Collider ha recentemente intervistato Gillespie, il quale ha confermato che la durata attuale di Supergirl è di poco inferiore a 1 ora e 50 minuti, titoli di coda inclusi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Supergirl, svelata la durata: è uno dei cinecomic più brevi degli ultimi anni

SUPERGIRL TRAILER : COUP DE GUEULE !

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