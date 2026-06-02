suoni del genio ecco tre serate di musica e arte

VINCI Vinci e musica, un binomio che funziona. Tre serate di musica dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, tra arte, natura e contaminazioni musicali. Prenderà il via questo sabato “ Suoni del Genio – Musica e arte nel giardino di Leonardo “, nuova rassegna estiva promossa dall’Associazione culturale Il Contrappunto di Empoli in collaborazione con il Museo Leo Lev di Vinci. Gli appuntamenti si svolgeranno nel giardino del museo, in via Roma 26 a Vinci, con inizio alle 21.15 e ingresso libero. La rassegna è realizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Ad aprire la rassegna sarà il quartetto di clarinetti “Le Rose dei Venti“ con il concerto “Musiche dal grande e piccolo schermo“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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