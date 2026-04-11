A Napoli si svolgono tre serate dedicate a Salvatore Di Giacomo, uno dei protagonisti più rappresentativi della cultura locale. L’evento combina spettacoli teatrali, esibizioni musicali e iniziative che coinvolgono diverse realtà sociali. La manifestazione si svolge nel centro della città e vede la partecipazione di artisti, compagnie teatrali e associazioni, tutte impegnate a onorare la figura dello scrittore e poeta napoletano.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Napoli rende omaggio a Salvatore Di Giacomo: tre serate tra teatro, musica e inclusione

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