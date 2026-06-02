Sulle tracce dell’aquila con i Birders del Furlo

Notizia in breve

Un gruppo di birdwatcher sta seguendo le tracce dell’aquila nel Furlo. Il vento che risale il fiume Candigliano porta calore e movimento, accompagnando gli appassionati lungo la gola. La zona si distingue per le sue rocce e le atmosfere suggestive, ideali per l’osservazione di grandi rapaci. Nessuna altra informazione su eventuali avvistamenti o dettagli specifici sulla spedizione.