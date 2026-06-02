Sulle tracce dell’aquila con i Birders del Furlo

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di birdwatcher sta seguendo le tracce dell’aquila nel Furlo. Il vento che risale il fiume Candigliano porta calore e movimento, accompagnando gli appassionati lungo la gola. La zona si distingue per le sue rocce e le atmosfere suggestive, ideali per l’osservazione di grandi rapaci. Nessuna altra informazione su eventuali avvistamenti o dettagli specifici sulla spedizione.

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Il vento di fiume risale lento lungo il Candigliano, lambendo con il suo calore le rocce che tempestano le atmosfere della gola del Furlo donando loro una sontuosità aurea. Stride il formicolio delle auto pigiate ai semafori che segnano i due varchi dell’arco di Vespasiano. E’ il turismo che plana qui da ogni dove alla ricerca di un’ala in volo, di traiettorie improvvise, di un fruscio animale. Le cerca anche Maurizio Saltarelli, le aquile, nel parcheggio di fianco alla strada, con il suo cannocchiale spaziale puntato sulla roccia dove nidifica la nuova coppia che si è insediata qui nel 2017 e dove si nasconde l’aquilotto di appena due mesi. Ma la famiglia non ama la ribalta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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