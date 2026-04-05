Ekhator Juventus i bianconeri sulle tracce dell’attaccante del Genoa | come sta andando la stagione dell’obiettivo di Comolli

La Juventus ha messo nel mirino l’attaccante del Genoa, considerato un possibile obiettivo per la prossima stagione. La squadra bianconera mostra interesse verso il giocatore, mentre al momento non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sulle cifre coinvolte. La stagione dell’attaccante del Genoa è sotto osservazione, ma non sono ancora stati ufficializzati eventuali accordi o trattative.

di Francesco Spagnolo Ekhator Juventus, l’attaccante del Genoa piace molto ai bianconeri in ottica prossima stagione. Andiamo a scoprire nei dettagli il suo anno. Il calciomercato della Juventus sembra non dormire mai, specialmente quando si tratta di monitorare i talenti emergenti della Serie A. Uno dei nomi che sta scalando le gerarchie del gradimento bianconero è senza dubbio Jeff Ekhator, l’attaccante del Genoa che sta dimostrando di poter competere ad alti livelli nonostante la giovanissima età. La dirigenza torinese vede in lui il prototipo dell’attaccante moderno: potente, veloce e con ampi margini di miglioramento tecnico. Analizzando i dati della sua stagione, emerge un profilo interessante ma ancora in fase di raffinamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ekhator Juventus, i bianconeri sulle tracce dell’attaccante del Genoa: come sta andando la stagione dell’obiettivo di Comolli Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Dentro al suo momentodi Redazione JuventusNews24Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero con il club bavarese. Rudiger Juve, come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero? Ecco tutti i numeri del difensore tedescodi Redazione JuventusNews24Rudiger Juve, il difensore tedesco resta un obiettivo per rinforzare la difesa. Argomenti più discussi: Ekathor, la stella del Genoa brilla anche in Nazionale; La Juve guarda in casa Genoa | non solo Norton-Cuffy fra gli osservati speciali c' è pure Ekhator. Ekhator e due difensori: la Juve guarda in casa del Genoa per il mercato estivoL'incrocio di domani sarà l'occasione per i bianconeri di seguire da vicino tre giocatori dei rossoblù. msn.com Juventus, classifica senza errori arbitrali: i bianconeri sarebbero terziLa Juventus sarebbe al terzo posto in classifica se si eliminassero gli errori arbitrali che hanno inciso sull’andamento del campionato. È questa la fotografia emersa da un’analisi presentata dal ... it.blastingnews.com La #Juventus continua ad essere molto attiva sul #calciomercato e fra gli osservati speciali, secondo la #Gazzetta, c'è anche #Ekhator Secondo voi può essere il rinforzo giusto Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook