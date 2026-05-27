Dagli Usa ai boschi dell'Appennino ex agente FBI sulle tracce del prozio precipitato con l'aereo nel '44

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex agente dell'FBI ha raggiunto i boschi dell’Appennino piacentino per cercare il prozio, un tenente bombardiere americano morto nel 1944 in un incidente aereo vicino Bettola. La ricerca si concentra sulle aree dove si sono verificati i resti del velivolo. L’uomo ha trascorso giorni esaminando il terreno e raccogliendo eventuali reperti, senza ancora aver trovato elementi certi. La spedizione prosegue con l’obiettivo di identificare i resti e ricostruire l’accaduto.

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Stewart Fillmore, ex agente dell'FBI, è arrivato dagli Stati Uniti nei boschi dell'Appennino piacentino per cercare tracce del prozio, tenente bombardiere americano morto nel 1944 in un aereo precipitato vicino Bettola. "Non si è mai saputo se l'aereo sia stato abbattuto o se si trattò di un incidente", ha raccontato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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