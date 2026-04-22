Sulla Via Verde torna Pedali & Sapori la manifestazione che valorizza la Costa dei trabocchi fra pedali e tipicità culinarie

Più che un evento, un vero e proprio ecosistema di ospitalità e sapori che torna a fiorire sulla Via Verde. La Dmc Terre del Sangro Aventino annuncia ufficialmente le date della seconda edizione di “Pedali & Sapori”, l’iniziativa che eleva il cicloturismo a esperienza culturale completa, fondendo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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