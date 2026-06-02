Sulla Cina l’Europa faccia l’americana o diventerà cinese L’allarme di Forchielli
Alberto Forchielli avverte che se l’Europa non adotta un atteggiamento deciso nei confronti della Cina, rischia di perdere terreno. Secondo l’esperto, l’Europa promette strategie di contrasto, ma nei fatti non agisce con fermezza. La sua analisi sottolinea come, senza un cambiamento concreto, l’Europa possa finire per assumere un ruolo più simile a quello degli Stati Uniti nei confronti della Cina, o addirittura diventare più simile alla Cina stessa.
Fosse per lui, Alberto Forchielli, il muro contro la Cina lo farebbe più alto di quello di Berlino. E invece l’Europa si riempie la bocca di buoni propositi, ma alla prova dei fatti, fallisce. L’economista, saggista e imprenditore, grande esperto di Cina, non ha l’ombra di un dubbio: il recente irrigidimento dell’Ue contro il Dragone, reo di giocare secondo regole tutte sue, è provvidenziale e opportuno. Ma poco efficace. “Sono un po’ scettico sulla possibilità dell’Europa di fermare la Cina. Manca una posizione univoca, omogenea, ognuno va per i fatti suoi. La Germania, per esempio, ha legami molto forti con Pechino, a suo modo anche la Francia. 🔗 Leggi su Formiche.net
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