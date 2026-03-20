Negli ultimi dieci anni in Europa il numero di studi clinici sul cancro avviati si è dimezzato, mentre la Cina ha aumentato la propria attività in questo settore. Secondo gli oncologi, questa riduzione rappresenta una perdita significativa di opportunità di ricerca e innovazione. La notizia arriva da un rapporto pubblicato recentemente, che evidenzia un calo netto delle sperimentazioni in diversi paesi europei.

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - In 10 anni, gli studi clinici contro il cancro avviati in Europa sono diminuiti del 50%. Nel 2013 le sperimentazioni europee costituivano il 18% a livello mondiale, per scendere al 9% nel 2023. Una tendenza che accomuna il Vecchio Continente agli Stati Uniti, dove si è registrata una riduzione del 34% (dal 26% al 17%). Nuovi equilibri geopolitici stanno cambiando la geografia della ricerca scientifica contro il cancro e vedono la Cina sempre più protagonista. Dal 2013 al 2023 il Paese asiatico ha mostrato un netto incremento nei trial, dall'8% al 29%. La crisi della ricerca europea è testimoniata anche dal calo dei pazienti arruolati, 60mila in meno in 5 anni (da 286. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Allarme oncologi: "- 50% trial in Europa in 10 anni mentre Cina accelera"

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