Sul Filo del Circo 2026 a Grugliasco | programma date e artisti del festival internazionale
Dal 13 giugno al 5 luglio 2026, il Parco Le Serre di Grugliasco ospita la ventiquattresima edizione di "Sul Filo del Circo", il festival internazionale dedicato al circo contemporaneo più longevo d'Italia. L'evento, curato e organizzato dalla Fondazione blucinQue in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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° Dal 13/06 al 05/07/26 il Parco Le Serre di Grugliasco si trasformerà in una cittadella del circo contemporaneo con la 24a edizione di Sul Filo del Circo #newsarticle x.com
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