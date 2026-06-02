Sul Filo del Circo 2026 a Grugliasco | programma date e artisti del festival internazionale

Da torinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 13 giugno al 5 luglio 2026, il Parco Le Serre di Grugliasco ospita la ventiquattresima edizione di "Sul Filo del Circo", il festival internazionale dedicato al circo contemporaneo più longevo d'Italia. L'evento, curato e organizzato dalla Fondazione blucinQue in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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