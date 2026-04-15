Festival Internazionale del Giornalismo 2026 il programma di giovedì 16 aprile

Giovedì 16 aprile si svolge la seconda giornata del Festival Internazionale del Giornalismo 2026, segnando l’ingresso nel programma principale della XX edizione. La manifestazione si tiene in vari spazi dedicati alla discussione e alla presentazione di incontri e workshop dedicati al mondo dell’informazione. Sono previsti interventi di giornalisti, esperti e professionisti del settore, con un focus su temi legati alla comunicazione e alla tutela della libertà di stampa.

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