Successo per la stagione del Donizetti Boffelli | Numeri incredibili novità per i giovani

Notizia in breve

La stagione del teatro ha registrato risultati record, con numeri elevati in termini di presenze e partecipazioni. Tra le novità introdotte, ci sono state iniziative rivolte ai giovani, che hanno coinvolto un pubblico più giovane rispetto al passato. Le performance sono state apprezzate e hanno contribuito a un incremento generale delle attività, portando a un aumento delle recite e delle collaborazioni. I dati raccolti indicano una crescita significativa rispetto alle stagioni precedenti.