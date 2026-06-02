Successo per la stagione del Donizetti Boffelli | Numeri incredibili novità per i giovani
La stagione del teatro ha registrato risultati record, con numeri elevati in termini di presenze e partecipazioni. Tra le novità introdotte, ci sono state iniziative rivolte ai giovani, che hanno coinvolto un pubblico più giovane rispetto al passato. Le performance sono state apprezzate e hanno contribuito a un incremento generale delle attività, portando a un aumento delle recite e delle collaborazioni. I dati raccolti indicano una crescita significativa rispetto alle stagioni precedenti.
“Nella Stagione che si è appena conclusa abbiamo raggiunto numeri incredibili. La soddisfazione per aver realizzato risultati così importanti ripaga ampiamente le fatiche e i sacrifici”. Massimo Boffelli, direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, esprime grande entusiasmo per gli ottimi riscontri ottenuti dal teatro cittadino nella Stagione 20252026. Il cartellone è stato ricchissimo di appuntamenti nel corso di tutto l’anno spaziando fra il Donizetti Opera Festival, la Prosa, il Bergamo Jazz Festival e molti altri eventi che ogni volta hanno richiamato un numeroso pubblico. Abbiamo intervistato Massimo Boffelli chiedendogli di tracciare un bilancio complessivo e delineare le priorità per il prossimo futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Successo per la stagione del Donizetti, Boffelli: Numeri incredibili, novità per i giovani
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