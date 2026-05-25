Il direttore generale della Fondazione Teatro Donizetti ha affermato che il teatro deve rimanere un punto di riferimento culturale per la comunità locale. Ha sottolineato l'importanza del ruolo del teatro come spazio condiviso e ha espresso la volontà di mantenere questa funzione nel tempo. Le dichiarazioni sono arrivate durante un incontro pubblico dedicato alla valorizzazione dell’istituzione teatrale.

Intervista. Il direttore generale della Fondazione «Teatro Donizetti» riflette sul rapporto tra teatro, città e territorio: dalla funzione pubblica della cultura alla sfida di coinvolgere le nuove generazioni L’intervista a Massimo Boffelli, direttore generale di Fondazione «Teatro Donizetti», si inserisce nel progetto editoriale dedicato a realizzare un’istantanea della cultura bergamasca contemporanea. La conversazione si svolge nel suo ufficio, che affaccia sia su Città Alta che Città Bassa. Una prospettiva che sembra riflettersi anche nel rapporto tra la Fondazione e la città, costruito sull’attenzione ai pubblici, sull’apertura e su una relazione continua con il territorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Massimo Boffelli: «Il Teatro Donizetti deve restare la casa culturale dei bergamaschi»

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Temi più discussi: Massimo Boffelli: Il Teatro Donizetti deve restare la casa culturale dei bergamaschi; Teatro Donizetti, lo spettacolo degli studenti sulla sicurezza; Conclusa la stagione di prosa 2025/2026: 51.706 spettatori complessivi; Teatro Donizetti, Lella Costa mattatrice. chiusa la stagione di prosa: oltre 51mila spettatori.

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