7 numeri incredibili che definiscono l’eredità del Liverpool di Mohamed Salah

Nel corso della stagione, Mohamed Salah ha totalizzato sette record legati alla sua carriera con il Liverpool, contribuendo con numeri significativi alla squadra. In questo periodo, si è diffusa la notizia della sua imminente partenza dal club, mentre la Premier League è in pausa internazionale. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i tifosi, che hanno seguito con interesse gli sviluppi riguardanti il giocatore.

2026-03-24 23:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mentre la Premier League si gode una pausa internazionale, i tifosi del Liverpool sono stati colpiti dalla grande notizia della partenza di Mohamed Salah da Anfield. Da quando è arrivato dalla Roma nel 2017, il “Re egiziano” non ha solo battuto record; ha riscritto l’intero libro di storia della squadra di calcio del Liverpool. Abbiamo analizzato i sette numeri più strabilianti che definiscono la sua eredità ad Anfield. 1.255 – Terzo assoluto. Salah è ufficialmente entrato nella top tre dei più grandi marcatori di sempre del Liverpool in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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