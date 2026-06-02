Sub Maldive il mentore della prof Montefalcone | Spinta dalla curiosità scientifica ha pagato con la vita

Un insegnante di scienze è morto durante una crociera alle Maldive, dove si trovava per motivi di ricerca. La vittima, una professoressa, aveva seguito le orme del suo mentore, che le aveva affidato l’organizzazione di queste spedizioni. La causa della morte non è ancora stata chiarita, ma si tratta di un incidente avvenuto durante un’attività in mare. La docente aveva dedicato la sua carriera alla promozione di studi scientifici in aree marine.

Monica Montefalcone ha ereditato l'organizzazione delle crociere scientifiche alle Maldive dal suo professore Carlo Nike Bianchi. Il docente in pensione dell'Università di Genova spiega a Fanpage.it di conoscere la grotta in cui hanno perso la vita i sub: "La mappai ma non finii, era troppo impegnativo per una sola immersione”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pensi che rilasceranno il filmato della GoPro dell'incidente di immersione nella grotta delle Maldive? reddit

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