Il marito di una donna insegnante e padre di una ragazza ha deciso di parlare per la prima volta dopo la morte della moglie e della figlia, avvenuta durante un incidente subacqueo nelle Maldive la settimana scorsa. L’uomo ha rilasciato dichiarazioni sul tragico evento, che ha coinvolto le due donne durante una vacanza all’estero. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto sia difficile ricostruire le proprie vite dopo una perdita così improvvisa.

L’uomo che ha perso la moglie e la figlia nella tragica disgrazia subacquea avvenuta la scorsa settimana alle Maldive ha rotto il silenzio. La morte di ben cinque subacquei italiani in un incidente avvenuto giovedì scorso nell’atollo di Vaavu, nell’arcipelago dell’Oceano Indiano, ha sconvolto il mondo. Secondo quanto riferito, hanno allertato le autorità della scomparsa del gruppo intorno alle 13:45 ora locale. E hanno immediatamente avviato operazioni di ricerca urgenti. Mentre il tragico mistero era ancora in fase di chiarimento, un subacqueo militare maldiviano è poi deceduto. La causa è malattia da decompressione durante una missione di recupero. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Strage Maldive: parla il marito della prof Montefalcone

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