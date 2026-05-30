Sub morti alle Maldive a Genova i funerali di Montefalcone e della figlia | Monica era la nostra guida

Notizia in breve

A Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, decedute nelle Maldive il 14 maggio durante un’immersione. La chiesa era piena di persone che si sono strette ai familiari. I due sub italiani sono morti nel corso di un’immersione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La famiglia ha ricordato Monica come una guida. La cerimonia si è svolta in un clima di dolore.