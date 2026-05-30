Sub morti alle Maldive a Genova i funerali di Montefalcone e della figlia | Monica era la nostra guida
A Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, decedute nelle Maldive il 14 maggio durante un’immersione. La chiesa era piena di persone che si sono strette ai familiari. I due sub italiani sono morti nel corso di un’immersione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La famiglia ha ricordato Monica come una guida. La cerimonia si è svolta in un clima di dolore.
Chiesa gremita a Genova per i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, tra i sub italiani morti alle Maldive durante una immersione il 14 maggio scorso. Il fidanzato della ragazza: "Sono qui ancora ad aspettarti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragedia alle Maldive, folla a Genova per i funerali di Montefalcone e Sommacal
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