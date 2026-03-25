Ivan Rakitic ha commentato la situazione attuale del Barcellona, sottolineando che, oltre ai giovani Pedri e Yamal, un altro giocatore si sta distinguendo come elemento chiave della squadra. Le sue parole si concentrano sulla leadership e sul ruolo di questo calciatore nel momento presente della formazione catalana. Rakitic ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista recente, senza nominare specifici dettagli sulla rosa o sui risultati.

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© Calcionews24.com - Barcellona, parla Rakitic: «Ok i fuoriclasse Pedri e Yamal, ma il vero trascinatore dei blaugrana al momento è lui!». Il nome

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