Ascolti tv 29 maggio | vince ‘Con il Cuore – Nel nome di Francesco’ su Rai1

(Adnkronos) – Lo show musicale di Rai1 da Assisi 'Con il Cuore – Nel Nome di Francesco' si aggiudica la vittoria negli ascolti della serata di venerdì, con 2.333.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, 'L’Erede', la nuova serie turca trasmessa su Canale 5, debutta con 1.828.000 spettatori e il 14.6% di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

| T78, ACTIVATOR - Una star mondiale che utilizza un nome per ogni genere

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv venerdì 29 maggio: Con il cuore, nel nome di Francesco, L’erede, Propaganda LiveSu Rai 1, venerdì 29 maggio, è stato trasmesso “Con il cuore, nel nome di Francesco”.

Ascolti tv 29 maggio 2026: Con il cuore nel nome di Francesco, L’Erede, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelVenerdì 29 maggio 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra le due principali reti televisive.

Temi più discussi: Ascolti tv di ieri: vince Con il cuore, nel nome di Francesco (18.3%) su L’erede (14.6%), De Martino supera Scotti; Ascolti Tv ieri (28 maggio): Rai 1 fa flop, Milo Infante fa faville con Garlasco e travolge Del Debbio e Formigli; Ascolti tv ieri giovedì 28 maggio, prime time e access: chi ha vinto; Ascolti tv ieri giovedì 28 maggio chi ha vinto tra Alberto Sordi, Ore 14 Sera, Dritto e Rovescio, Sarabanda.

#conilcuore vince la serata di venerdì 29 maggio 2026. #AscoltiTv x.com

Ascolti tv venerdì 29 maggio: Con il cuore, nel nome di Francesco, L’erede, Propaganda LiveAscolti tv 29 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti Tv ieri (29 maggio): Rai 1 vola con Conti, L'Erede ha un inizio tiepidoUna serata segnata dall’evento benefico dedicato a San Francesco concede il primato a Rai davanti a Canale 5. Ottimi risultati anche per Quarto Grado e Fratelli di Crozza. libero.it