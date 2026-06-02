studentessa palermitana muore mentre telefona

Una studentessa palermitana di 20 anni, in Erasmus in Portogallo, è deceduta mentre stava facendo una telefonata. La giovane, identificata come Sofia Barillà, è morta improvvisamente. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. Le cause del decesso non sono ancora note. La famiglia e l’università sono state informate. La studentessa era in Portogallo da alcuni mesi per un programma di studio all’estero.

È morta all’improvviso, a 20 anni, mentre era in Erasmus in Portogallo. Sofia Barillà (foto), studentessa palermitana che si trovava a Caldas de Rainha per studio nell’ambito del noto programma di scambi europeo, era al telefono con la zia quando ha avuto un malore improvviso e la comunicazione si è interrotta. I soccorritori l’hanno trovata senza vita nell’appartamento che condivideva con alcune coinquiline, in quel momento assenti. I genitori sono partiti dalla Sicilia e sono arrivati in Portogallo, assistiti da ambasciata e consolato italiani. Sulle cause del decesso – non chiare – è stata aperta un’indagine: potrebbe essere disposta l’autopsia dalle autorità portoghesi, mentre al momento la Procura di Palermo non avrebbe aperto un fascicolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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È morta Sofia Barillà, studentessa palermitana in Erasmus in Portogallo

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