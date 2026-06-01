Studentessa palermitana in Erasmus deceduta in Portogallo | indagini in corso si ipotizza morte per cause naturali mentre era al telefono con la zia
Una studentessa di venti anni, in Erasmus in Portogallo, è stata trovata senza vita nel suo alloggio. Durante il decesso, era al telefono con la zia. Le autorità stanno indagando e ipotizzano che la morte possa essere naturale. Nessuna causa ufficiale è ancora stata confermata. La giovane proveniva da Palermo ed era iscritta all’università. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze del decesso.
Una giovane universitaria palermitana di appena venti anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno del proprio alloggio in Portogallo. La ragazza si trovava nella cittadina di Caldas da Rainha, in Erasmus. I parenti della ragazza, informati della terribile notizia, si sono messi tempestivamente in viaggio in aereo per raggiungere il Paese iberico. In queste ore di profondo sconforto, la famiglia riceve l’assistenza costante della Farnesina, che sta garantendo il necessario supporto diplomatico e logistico lontano dall’Italia. Al momento, i contorni esatti della vicenda restano ancora da chiarire. L’agenzia di stampa Adnkronos riferisce che, in base ai primissimi elementi raccolti, la scomparsa della giovane potrebbe essere riconducibile a cause naturali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Studentessa italiana morta in Portogallo: Sofia Barillà aveva 20 anni, era lì in Erasmus
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