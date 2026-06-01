Studentessa palermitana in Erasmus deceduta in Portogallo | indagini in corso si ipotizza morte per cause naturali mentre era al telefono con la zia

Notizia in breve

Una studentessa di venti anni, in Erasmus in Portogallo, è stata trovata senza vita nel suo alloggio. Durante il decesso, era al telefono con la zia. Le autorità stanno indagando e ipotizzano che la morte possa essere naturale. Nessuna causa ufficiale è ancora stata confermata. La giovane proveniva da Palermo ed era iscritta all’università. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze del decesso.