Morta in Portogallo studentessa palermitana di 20 anni in Erasmus

Una studentessa palermitana di 20 anni, in Erasmus a Caldas da Rainha in Portogallo, è deceduta. La ragazza trascorreva sei mesi nel paese. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle cause della morte. La famiglia della studentessa è stata informata. La Farnesina sta seguendo la vicenda.

(Adnkronos) – E' morta in Portogallo una studentessa palermitana di 20 anni che stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha. La giovane, Sofia B., è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per il Portogallo. Non si conoscono ancora i motivi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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