Durante il Radio Festival di Nocera Terinese, è stato presentato un'opera che combina elementi di musica popolare mediterranea con composizioni di Stravinskij. La performance ha coinvolto strumenti e melodie tradizionali, integrandoli con composizioni del compositore russo, spesso poco eseguite o riscoperta. La manifestazione si concentra su repertori meno noti, con un'attenzione particolare a pagine musicali inedite o rare della musica classica. La musica continua a esplorare nuove modalità di espressione, mantenendo un legame con le radici culturali.

Non si ferma mai la musica, è sempre inquieta, sempre alla ricerca anche quando avanza guardando al passato, rivolge l’attenzione a repertori meno conosciuti o riscopre pagine inedite o poco eseguite della musica classica. Come l’«Histoire du soldat» di Igor Stravinskij eseguita dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Vincenzo Mariozzi nell’ambito della VII edizione del Mediterraneo Radio Festival, organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese, con la direzione di produzione di Raffaele Cacciola e la media partnership di Rai Radio 3. E che sarà in onda su Radio 3 Suite all’interno... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Stravinskij e gli ulivi in un’opera “popolare” al Mediterraneo Radio Festival di Nocera Terinese

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