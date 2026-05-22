Infrastrutture geopolitica e Mediterraneo i temi di oggi al Festival
Oggi si svolge un evento dedicato a infrastrutture, geopolitica e alla situazione nel Mediterraneo. La giornata inizia con un intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, che discuterà di questioni legate allo sviluppo economico e alle relazioni internazionali nella regione. Seguiranno diversi interventi di esperti e rappresentanti istituzionali che analizzeranno i progetti di infrastrutture e le tensioni geopolitiche che coinvolgono il bacino mediterraneo. La manifestazione proseguirà con approfondimenti sui temi centrali del dibattito attuale.
Gli investimenti nelle infrastrutture, fare impresa in un mondo alle prese con le tensioni geopolitica, le opportunità dell’area del Mediterraneo. Sono questi alcuni dei temi che caratterizzeranno la terza giornata del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. Ad aprire i lavori sarà il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che affronterà il tema delle nuove frontiere delle tecnologie avanzate. Tra gli esponenti politici è previsto l’arrivo della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; Paolo Gentiloni, già Commissario europeo per l’Economia, e Romano Prodi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Giulio Centemero
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