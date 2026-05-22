Infrastrutture geopolitica e Mediterraneo i temi di oggi al Festival

Oggi si svolge un evento dedicato a infrastrutture, geopolitica e alla situazione nel Mediterraneo. La giornata inizia con un intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, che discuterà di questioni legate allo sviluppo economico e alle relazioni internazionali nella regione. Seguiranno diversi interventi di esperti e rappresentanti istituzionali che analizzeranno i progetti di infrastrutture e le tensioni geopolitiche che coinvolgono il bacino mediterraneo. La manifestazione proseguirà con approfondimenti sui temi centrali del dibattito attuale.

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