La Caserma Tofano di Nocera Inferiore ha annunciato l'apertura al pubblico attraverso un accordo con la Soprintendenza. L'iniziativa prevede il debutto con il Nocera Jazz Festival 2026, evento musicale che si svolgerà nella struttura. La collaborazione tra le autorità e le istituzioni culturali mira a rendere accessibile la caserma alla comunità locale. La data ufficiale dell'apertura e i dettagli dell'organizzazione non sono stati ancora comunicati.

Si apre una nuova stagione per la Caserma Tofano di Nocera Inferiore. Grazie all’Accordo di Valorizzazione e alla Convenzione Attuativa sottoscritti tra il Comune di Nocera Inferiore e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, prende forma un percorso destinato a restituire alla comunità uno dei luoghi più significativi della storia cittadina. L’intesa rappresenta un importante risultato istituzionale e pone le basi per una collaborazione stabile finalizzata alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale locale attraverso attività culturali, iniziative di promozione e percorsi di conoscenza rivolti ai cittadini. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nocera Inferiore, la Caserma Tofano si apre alla città: accordo con la Soprintendenza e debutto con il Nocera Jazz Festival 2026

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