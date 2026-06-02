Un uomo straniero armato di una spranga di ferro ha causato scompiglio in una stazione ferroviaria. Testimoni riferiscono che l’azione avrebbe avuto un carattere organizzato. La presenza di episodi violenti nelle stazioni italiane continua a essere un problema, con un aumento delle aggressioni nelle aree pubbliche e di transito. La sicurezza negli spazi pubblici rimane una questione centrale, con molte aree che risultano vulnerabili a comportamenti violenti.

La mancanza di sicurezza è un problema tangibile nel nostro Paese. Ormai da molti anni, l'idea che l’Italia sia un luogo sereno è scomparsa a causa delle troppe aggressioni e le stazioni, e le aree circostanti, si confermano come i luoghi a più alto tasso di criminalità. Non è una novità ma il problema sta assumendo dimensioni sempre più ampie, dalle grandi città ai piccoli centri. L’ultimo episodio noto alle cronache è avvenuto a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, dove un soggetto straniero di origine nordafricana ha seminato il panico con una spranga mentre camminava nei pressi della stazione cittadina. Era ancora pieno giorno, un testimone racconta che i fatti si sono registrati intorno alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Straniero alterato semina il terrore in stazione con una spranga di ferro: “Era qualcosa di organizzato”

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