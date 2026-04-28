Armato di spranga semina il terrore tra i passanti|VIDEO

Nella zona dei Colli Aminei, un uomo armato di una spranga di ferro ha creato scompiglio tra i passanti. Dopo aver danneggiato alcune vetture in sosta, ha aggredito un anziano, causando ferite. La scena è stata ripresa da alcuni testimoni e il fatto ha generato timore tra i residenti della zona. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione.

Paura ai Colli Aminei, dove un uomo armato di una spranga di ferro ha seminato il panico tra i passanti, prima colpendo le vetture in sosta e poi ferendo un anziano. Decisivo l'intervento dei poliziotti che sono riusciti a fermarlo.Borrelli: “Inaccettabile. È allarme sicurezza”Sul grave episodio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, terrore ai Colli Aminei: uomo armato di spranga semina il panico, ferito un anziano

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