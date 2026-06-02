Una lite in casa si è trasformata in una sparatoria che ha causato la morte di sei persone. La polizia descrive il gesto come “estremamente crudele”. L’incidente è avvenuto negli Stati Uniti e coinvolge membri di una stessa famiglia. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. Non sono stati forniti ulteriori informazioni sulle motivazioni o sull’identità delle vittime.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una violenta tragedia familiare ha sconvolto una comunità americana, dove un uomo ha aperto il fuoco contro alcuni parenti al termine di una discussione domestica, provocando la morte di sei persone. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e hanno definito quanto accaduto come un atto di estrema brutalità. La sparatoria al culmine di una discussione Secondo le prime informazioni diffuse dagli investigatori, la tragedia sarebbe avvenuta all’interno di un’abitazione privata durante una lite tra familiari. La situazione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una sparatoria mortale. L’uomo coinvolto avrebbe impugnato un’arma da fuoco e colpito diversi membri della propria famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Strage familiare negli Stati Uniti dopo una lite in casa: sei persone uccise, la polizia parla di un gesto “estremamente crudele”

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