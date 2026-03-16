Dopo sei mesi, Antonia è tornata a casa a Paupisi. La ragazza di 17 anni ha ripreso il suo posto nella comunità dopo aver sopportato la perdita della madre e del fratellino, vittime di una strage familiare compiuta dal padre. La comunità si è stretta intorno a lei, che ha ricominciato a vivere nel suo paese natale.

Il ritorno di Antonia a Paupisi ha segnato una giornata di profonda commozione per l’intera comunità, che ha finalmente potuto riabbracciare la 17enne sopravvissuta alla brutale strage familiare compiuta dal padre, Salvatore Ocone, in cui persero tragicamente la vita la madre e il fratello minore. La ragazza è rientrata a casa dopo un calvario durato sei mesi, trascorsi tra le corsie del Neuromed di Pozzilli. Inizialmente, quando la sua vita appariva appesa a un filo sottilissimo, nessuno avrebbe osato sperare in un epilogo così positivo. Eppure, con una resilienza che ha dell’incredibile, Antonia ha vinto la sua battaglia più difficile: oggi cammina, seppur con fatica, e riesce a farsi capire, dando inizio a un nuovo capitolo della sua esistenza dopo il lungo percorso di riabilitazione che ha seguito il risveglio dal coma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage di Paupisi, Antonia torna a casa dopo sei mesi. Il padre uccise la madre e il fratellino

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