Strage di motorini | rimossi oltre 20 scooter

Domenica pomeriggio, in una zona portuale, sono stati rimossi più di venti scooter per consentire lo svolgimento di un mercatino serale. Il cartello che annunciava l’evento è stato collocato solo alcune ore prima, quando molti mezzi erano già parcheggiati. La rimozione è avvenuta senza preavviso, portando alla movimentazione dei mezzi che si trovavano nel tratto interessato. La decisione di intervenire è stata comunicata in seguito alla presenza dell’evento programmato.

"Domenica pomeriggio sono stati rimossi oltre venti motorini in zona porto per fare posto al mercatino serale, ma il cartello dell’evento è stato posizionato solo poche ore prima, quando molti mezzi erano già parcheggiati". È questa la denuncia esplosa sui gruppi social della città. Secondo il post, diversi scooter, lasciati al porto per una serena giornata di mare, sarebbero finiti sul carro attrezzi per liberare l’area. Secondo il racconto, il problema risiederebbe nel fatto che l’avviso di rimozione forzata sarebbe stato affisso soltanto alle 16:30, a parcheggi già occupati. "La realtà dei fatti è diversa – precisa l’assessora Claudia Gabellini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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