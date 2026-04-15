A Roma rimossi oltre 1.000 materassi in un solo mese I dati di AMA

A Roma, nel corso di un mese, sono stati rimossi più di 1.000 materassi abbandonati lungo le strade. I dati diffusi dall'azienda municipalizzata indicano anche la presenza di tavoli, mobili e vecchi elettrodomestici lasciati sul suolo pubblico. Il fenomeno dei rifiuti ingombranti abbandonati continua a rappresentare una problematica diffusa nella capitale.

Materassi e poi anche tavoli, mobili, vecchi elettrodomestici. Nella Capitale il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti, su suolo pubblico, resta un problema molto avvertito.Il boom di materassi abbandonatiCome documentato dal report mensile “Ama trends”, nel mese di febbraio sono stati.🔗 Leggi su Romatoday.it

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