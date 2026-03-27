Si schianta sui motorini in sosta scappando in scooter dalla polizia poi la fuga a piedi | caos e traffico in tilt in corso Amedeo

Un episodio di inseguimento si è verificato nel centro di Livorno, dove un uomo alla guida di uno scooter ha tentato di sfuggire a una volante e, durante la fuga, si è scontrato con due motorini parcheggiati. Dopo l'incidente, il conducente è scappato a piedi, causando disagi al traffico e caos nelle vie di corso Amedeo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il conducente del mezzo a due ruote è riuscito a far perdere le proprie tracce: danneggiata anche un'auto parcheggiata di fronte alla Pam Caos nelle vie del centro di Livorno dove il conducente di uno scooter non si è fermato all'alt della polizia e durante l'inseguimento che ne è scaturito si è schiantato contro due motorini in sosta prima di darsi a una precipitosa fuga a piedi. L'episodio è successo intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 27 marzo. Secondo quanto ricostruito, una volante in zona Magenta ha deciso di fermare uno scooter per un controllo, ma il ragazzo alla guida invece che fermarsi ha improvvisamente accelerato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Si schianta sui motorini in sosta scappando in scooter dalla polizia, poi la fuga a piedi: caos e traffico in tilt in corso Amedeo Articoli correlati Si schianta con lo scooter nel Lecchese, morto un 59enne: traffico in tiltUn 59enne è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un ostacolo lungo la Superstrada 36 Milano-Lecco, all'altezza dell'uscita di Bosisio... Viareggio, 40enne sosta sui binari e blocca i treni. Traffico ferroviario in tiltViareggio (Lucca), 9 febbraio 2026 – Sostando sui binari, un 40enne ha di fatto bloccato il traffico ferroviario sulla linea Viareggio-Lucca. INSEGUIMENTO IN DIRETTA! SCAPPA DAI CARABINIERI