“Mi sono salvato rompendo un finestrino“. E’ Taj Mohammad Alamyar, il cittadino di origini afgane riuscito a salvarsi dalla strage di braccianti consumatasi nella tarda mattinata di ieri, in un distributore di carburante adAmendolara, nella provincia ionica di Cosenza. Il 35enne, partito poco più di un anno fa da Jalalabad, ha schiena e due braccia ustionate, ma è sopravvissuto a differenza dei suoi colleghi, quattro braccianti agricoli immigrati e rimasti uccisi in quello che gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, sospettavano fosse undelitto ben architettato, poi confermato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Strage dei braccianti, c’è un sopravvissuto: ‘Pakistani ci davano casa, ma non soldi’

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Strage dei braccianti, un sopravvissuto: I pakistani ci davano casa e da mangiare ma non i soldi

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La strage dei braccianti, i quattro uomini sono stati bruciati vivi Il sindacalista Invisibili nelle mani dei caporali, ma dietro ci sono i clan della zona Sono venuti meno i presidi di legalità istituzionali e non. Anche noi del sindacato non abbiamo strumenti adegua x.com

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