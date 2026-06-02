Strage dei braccianti c’è un sopravvissuto | ‘Pakistani ci davano casa ma non soldi’

Da ildifforme.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cittadino afgano sopravvissuto al rogo in un distributore di carburanti ad Amendolara ha confermato che i pakistani offrivano loro un alloggio ma non denaro. La testimonianza coincide con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che supportano l’ipotesi di un delitto plurimo. Le indagini continuano senza ulteriori dettagli pubblici sui responsabili o sulle circostanze specifiche dell’incendio.

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“Mi sono salvato rompendo un finestrino“. E’ Taj Mohammad Alamyar, il cittadino di origini afgane riuscito a salvarsi dalla strage di braccianti consumatasi nella tarda mattinata di ieri, in un distributore di carburante adAmendolara, nella provincia ionica di Cosenza. Il 35enne, partito poco più di un anno fa da Jalalabad, ha schiena e due braccia ustionate, ma è sopravvissuto a differenza dei suoi colleghi, quattro braccianti agricoli immigrati e rimasti uccisi in quello che gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, sospettavano fosse undelitto ben architettato, poi confermato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Strage dei braccianti, un sopravvissuto: I pakistani ci davano casa e da mangiare ma non i soldi

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