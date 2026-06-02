C' è un sopravvissuto alla strage dei braccianti uccisi e bruciati | Sono vivo per miracolo Il governatore Occhiuto diffonde il video | Disumani

Nella strage di Amendolara un uomo è riuscito a fuggire e a mettersi in salvo. Quattro braccianti agricoli di origine straniera sono stati uccisi, bruciati vivi all'interno di un'automobile, ma un quinto occupante del mezzo, cittadino afghano residente a Villapiana, è riuscito a sfuggire alle. 🔗 Leggi su Today.it

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La strage dei braccianti uccisi e bruciati nel minivan: l’agguato alla pompa di benzina, la pista del racket dei caporaliAlle 13, un minivan è stato trovato in fiamme sotto la pensilina di un distributore di benzina sulla statale 106 Jonica, in territorio di Amendolara.

Temi più discussi: L’ombra dei Latin King sull’omicidio in Certosa. Rintracciato il colombiano sopravvissuto: Ci hanno aggrediti e sono fuggito; Legge elettorale, sprint a giugno. L’opposizione: Basta forzature; Addio Peppino Gargani, leone della Prima Repubblica; Luz, il fumettista di Charlie Hebdo sopravvissuto: Così sono scampato alla strage di Parigi.

Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo''. Il Tgr Calabria ha rintracciato e intervistato in esclusiva il giovane bracciante agricolo, unico sopravvissuto della strage di braccianti compiuta ieri ad Amendolara. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme a x.com

Sono in un PIP ma il PIP è vago, quando chiedo chiarimenti i parametri cambiano. reddit

Cosenza, sopravvissuto a strage migranti: Ho visto l’orrore, sono vivo per miracolo, è mafia del Pakistan(Adnkronos) – Ho visto l’orrore, sono vivo per miracolo. Il Tgr Calabria ha rintracciato e intervistato in esclusiva il giovane bracciante agricolo, unico sopravvissuto della strage di braccianti co ... msn.com

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