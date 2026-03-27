È iniziato da poco il set de La città dei vivi, il nuovo film diretto da Valerio Mastandrea. La produzione sta girando scene in diverse location italiane, mentre l’opera si concentra su un omicidio che ha avuto un forte impatto nel paese. Non sono state ancora divulgate dettagli sulla trama o sui protagonisti, ma l’uscita del film è già molto attesa.

Le riprese de La città dei vivi sono appena iniziate eppure è già il film italiano più atteso dell’anno. Basta leggere i nomi dei protagonisti per capire perché. Nel cast quel maestro di Valerio Mastandrea, affiancato dal giovane premio David Emanuele Maria Di Stefano. La sceneggiatura è scritta dai fratelli D’Innocenzo e ispirata al best seller di Nicola Lagioia. La storia è una storia vera, quella di Luca Varani, il 20enne brutalmente ucciso a Roma nel marzo 2016. La città dei vivi, il nuovo film con Valerio Mastandrea. La città dei vivi è il film tratto dall’omonimo libro di Nicola Lagioia, scrittore Premio Strega che in quest’opera scelse di raccontare sotto forma di romanzo una storia vera, quella del giovane Luca Varani, vittima di uno degli omicidi più cruenti degli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La città dei vivi, il nuovo film di Valerio Mastandrea racconta l’omicidio che sconvolse l’Italia

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