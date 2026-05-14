Aldair compie 60 anni e si confessa | A Roma ho lasciato il cuore ora un film racconta la mia storia
Il difensore brasiliano, noto per aver trascorso 13 anni con la maglia di una squadra italiana, compie 60 anni e condivide alcune riflessioni sulla sua carriera e sul suo legame con la città di Roma. A breve sarà presentato un documentario che ripercorre i momenti più significativi della sua esperienza, partendo dalle origini in Brasile fino alla conquista dello scudetto nel 2001.
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Temi più discussi: Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’; ‘Aldair. Cuore giallorosso’, la storia del campione bandiera romanista in sala dal 21 maggio; Aldair: la leggenda giallorossa raccontata in un emozionante film.; Aldair Cuore Giallorosso in sala a Roma.
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