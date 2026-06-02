Il volume “Trading Beauty: Art Market Histories from the Altar to the Gallery” di Valentina Castellani analizza come il mercato dell’arte abbia influenzato la produzione e la circolazione delle opere. Il testo sfida l’idea che le opere siano comprensibili senza considerare il contesto commerciale che le ha create e diffuse. La pubblicazione, prevista nel 2026, approfondisce la storia di un settore che si è evoluto seguendo regole specifiche, dall’ambito religioso a quello espositivo.

Il volume Trading Beauty: Art Market Histories from the Altar to the Gallery di Valentina Castellani ( Allemandi Editore, 2026) mette in discussione l’idea che le opere d’arte possano essere comprese indipendentemente dal mercato che le ha generate e fatte circolare. Ogni oggetto oggi conservato in un museo è stato anche il risultato di accordi economici, interessi politici e aspettative legate all’evoluzione del gusto. La storia dell’arte coincide, in larga parte, con una storia di scambi. Il volume ricostruisce i dispositivi che hanno organizzato il sistema delle immagini nel corso dei secoli: pratiche, attori, rituali e infrastrutture che hanno reso possibile la produzione delle opere, ne hanno determinato il riconoscimento e ne hanno influenzato il valore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Storia di un mercato evolutosi a regola d’arte

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