Lavori stradali e rattoppi proposto un regolamento per ripristini a regola d’arte

Notizia in breve

Un nuovo regolamento propone norme più precise per i lavori stradali, con l’obiettivo di ridurre rattoppi e avvallamenti. La proposta prevede procedure più rigorose per i ripristini e responsabilità chiare per chi interviene sul suolo pubblico. L’intento è garantire interventi più duraturi e di qualità, migliorando la sicurezza e l’aspetto delle strade dopo i lavori. La discussione sulla proposta è ancora in corso.