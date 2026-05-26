Lavori stradali e rattoppi proposto un regolamento per ripristini a regola d’arte
Un nuovo regolamento propone norme più precise per i lavori stradali, con l’obiettivo di ridurre rattoppi e avvallamenti. La proposta prevede procedure più rigorose per i ripristini e responsabilità chiare per chi interviene sul suolo pubblico. L’intento è garantire interventi più duraturi e di qualità, migliorando la sicurezza e l’aspetto delle strade dopo i lavori. La discussione sulla proposta è ancora in corso.
NARDÒ – Mettere ordine negli scavi stradali, ridurre rattoppi e avvallamenti, stabilire responsabilità più chiare per chi interviene sul suolo pubblico.È l’obiettivo della proposta di regolamento presentata dai consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Siciliano, Daniele Piccione e Carlo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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