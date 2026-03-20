La primavera porta le giornate Fai Un fine settimana a regola d’arte

La primavera si accompagna con le giornate Fai, un evento che si svolge durante un fine settimana dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale. In questa occasione, numerosi luoghi aperti al pubblico offrono visite guidate e approfondimenti, coinvolgendo appassionati e curiosi. Il Fai si configura come un momento in cui il patrimonio storico e artistico viene condiviso con chi desidera scoprirlo.

Se è vero che la cultura è capace di unire e di abbattere le barriere, il Fai è il paladino in questo settore. Domani e domenica tornano le Giornate Fai di primavera, evento nazionale tra i più importanti dedicato alla conservazione del patrimonio culturale paesaggistico italiano. Grazie alla disponibilità di tanti proprietari, ai volontari e agli apprendisti Ciceroni, si visiteranno, senza prenotazioni, molte dimore altrimenti chiuse al pubblico. Bologna, città ricca di bellezze storiche aprirà alle visite il Complesso di San Giovanni in Monte (piazza di San Giovanni in Monte 2) luogo del V secolo, che custodisce un antico monastero ancora oggi presente con l’impianto originario sviluppato attorno ai chiostri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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