L’Unione Europea ha deciso di sospendere l’immigrazione e di espellere chi commette reati. È stato anche approvato un giro di vite sui ricongiungimenti familiari. La nuova normativa mira a limitare l’ingresso e a rafforzare i controlli sui flussi migratori. La decisione riguarda sia i richiedenti asilo sia i migranti già presenti sul territorio comunitario.

Per anni, l'Europa ha subito un'invasione silenziosa di immigrati, spesso senza alcun requisito per la richiesta di protezione internazionale. A facilitarla, sono state politiche lassiste, ricatti umanitari e una sorta di codardia politica, in alcuni casi di complicità. I costi sono stati enormi: welfare prosciugato, criminalità in aumento, società parallele non integrate, cambiamento del volto delle città europee. Ora Danimarca, Grecia e Svezia stanno dimostrando che si può fermare l'immigrazione clandestina con provvedimenti rigorosi, ma realistici ed efficaci. La deterrenza e l'inasprimento delle legge nazionali, uniti agli accordi con i Paesi di transito, funzionano quando vengono applicati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stop all'immigrazione in Ue con l'espulsione dopo i reati e stretta sui ricongiungimenti

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