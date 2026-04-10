Il disegno di legge sull’immigrazione, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio, prevede il turnover di alcune misure, tra cui il blocco navale. Tuttavia, non vengono introdotte restrizioni specifiche per i parlamentari nei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). La norma si limita a definire le modalità di intervento e gestione delle operazioni di controllo nell’ambito delle politiche migratorie.

È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il disegno di legge in materia di immigrazione che include la delega per l’attuazione del Patto Ue su migrazione e asilo, varato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio. Il ddl introduce il blocco navale e interviene sul testo unico sull’immigrazione prevedendo, fra l’altro, che gli stranieri trattenuti nei Cpr possano usare telefoni senza fotocamera, oltre agli apparecchi fissi. Rispetto alle bozze circolate due mesi fa, sull’accesso ai Cpr senza autorizzazione per membri del governo e parlamentari non c’è più la precisazione - contestata allora dalle opposizioni - «limitatamente alla facoltà di colloquio con gli stranieri presenti nei centri che ne fanno richiesta». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bollinato ddl immigrazione, non c’è la stretta sui parlamentari nei Cpr

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