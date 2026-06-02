Stones Juventus si può fare davvero? Dal difensore e il suo entourage arrivano questi segnali | gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore, dopo aver lasciato il Manchester City, sta valutando diverse opzioni per il suo futuro. Tra le possibilità ci sono club europei, la MLS e squadre dell’Arabia Saudita. Non sono ancora stati annunciati accordi ufficiali o decisioni definitive. Restano in attesa aggiornamenti sulla possibilità di un trasferimento alla Juventus, ma al momento non ci sono conferme o dettagli concreti.

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di Luca Fioretti Stones si è congedato dal Manchester City e riflette sul futuro: concorrenza da alcuni club europei, MLS e Arabia Saudita. Gli aggiornamenti. La ricerca del leader difensivo per la nuova  Juventus  di Luciano Spalletti continua a sondare i grandi profili internazionali. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, nei radar bianconeri c’è sempre  John Stones. Il centrale inglese risponde alla perfezione all’identikit tracciato dal tecnico toscano, che per il proprio reparto arretrato pretende una massiccia dose di esperienza ad alti livelli e, soprattutto, quella qualità nell’impostazione dal basso che da sempre contraddistingue l’ex City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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